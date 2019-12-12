Членам Нацрады хотят в 5 раз поднять зарплату по новому закону "О медиа"

Рабочая группа при Комитете Верховной рады по вопросам гуманитарий и информационной политике инициирует закрепление в законе "О медиа" размера должностного оклада членов Национального совета по телевидению и радиовещанию в размере 75 прожиточных минимумов (157,65 тыс. гривен).

Об этом говорится в подготовленном рабочей группой черновике законопроекта «О медиа», который был роздан депутатам и имеется в распоряжении Українських Новин.

В законопроекте оклад установлен в раз мере 75 прожитучных минимумов для трудоспособных лиц, который был установлен на 1 января текущего года.

Если исходить из нынешнего раз мере прожиточного минимума в 2102 тыс. гривен, то оклад будут составлять 157 650 гривен.

При этом, оклад председателя Нацсовета предлагается установить с коэффициентом 1,3 к окладу члена Нацсовета, а оклад ответственного секретаря – с коэффициентом 1,2.

Как сообщали Українськi Новини, согласно декларации члена нацсовета Ольги Герасимюк, в 2018 году она получила 388,9 тыс. гривен зарплаты, таким образом ее среднемесячная зарплата составила 32,4 тыс гривен, что в 4,8 раза менше предложенного в законопроекте уровня.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами.



Однако НСЖУ считает "драконовскими" поручение Зеленского Кабмину разработать и подать законопроект о стандартах новостей.