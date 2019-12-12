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12 декабря 2019, четверг, 12:02 46
Президент 2019-12-12T12:15:01+02:00
Українські Новини
Под Офисом Президента ночью начали монтировать каток

Под Офисом Президента ночью начали монтировать каток

Ярина Вацяк
Акции протеста, Новый год, Офис президента, Банковая, Каток
Монтаж катка под Офисом Президента. Фото: Страна
Монтаж катка под Офисом Президента. Фото: Страна

В Киеве на улице Банковой у здания Офиса президента ночью начали устанавливать каток. Материалы для строительства катка привезли поздно вечером, а ночью установили ограждения, пишет "Страна".

Отмечается, что каток расположен практически перед входом в Офис президента, где ранее проходили акции националистов во время саммита "Нормандской четверки" в Париже. Площадь катка будет 12 на 24 метра, а его установка займет 12 дней.

Как видно на фото, каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ". Официально власти пока не комментировали установку сооружения.

Монтаж катка под Офисом Президента. Фото: СтранаМонтаж катка под Офисом Президента. Фото: Страна

Как сообщали Укрїнські Новини, 10 декабря "Рух опору капітуляції" закончил свой протест и свернул палаточный городок возле Офиса Президента на ул. Банковой в Киеве.

Ранее в Офисе Президента Украины перестали принимать электронные обращения от граждан Украины. Консультант в ОП сообщил, что данный адрес заблокирован и по его словам, впредь заявления принимаются только в бумажной форме. На сайте ОП в то же время сказано о возможности подачи электронного обращения.

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