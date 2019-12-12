Под Офисом Президента ночью начали монтировать каток

В Киеве на улице Банковой у здания Офиса президента ночью начали устанавливать каток. Материалы для строительства катка привезли поздно вечером, а ночью установили ограждения, пишет "Страна".

Отмечается, что каток расположен практически перед входом в Офис президента, где ранее проходили акции националистов во время саммита "Нормандской четверки" в Париже. Площадь катка будет 12 на 24 метра, а его установка займет 12 дней.

Как видно на фото, каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ". Официально власти пока не комментировали установку сооружения.

Монтаж катка под Офисом Президента. Фото: Страна

Как сообщали Укрїнські Новини, 10 декабря "Рух опору капітуляції" закончил свой протест и свернул палаточный городок возле Офиса Президента на ул. Банковой в Киеве.

Ранее в Офисе Президента Украины перестали принимать электронные обращения от граждан Украины. Консультант в ОП сообщил, что данный адрес заблокирован и по его словам, впредь заявления принимаются только в бумажной форме. На сайте ОП в то же время сказано о возможности подачи электронного обращения.