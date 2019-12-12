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12 декабря 2019, четверг, 17:22 23305
Политика 2019-12-12T18:15:43+02:00
Українські Новини
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1"

Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1"

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Интервью, Российское ТВ
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Анонс беседы с журналистом ВГТРК был показан в четверг, 12 декабря, в эфире телеканала Россия-24.

"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал украинский президент Зеленский в беседе с журналистом ВГТРК на саммите в нормандском формате.

Полная версия интервью будет показана в воскресенье в эфире программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия-1.

Ранее российский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, президент России Владимир Путин не смотрел украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и не планирует этого делать. 

Ранее сообщалось, что главный госканал Беларуси покажет сериал "Слуга народа" с президентом Украины в главной роли.

А перед выборами Президента Украины, 27 марта, состоялась премьера третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором главную роль исполнил тогда еще кандидат в Президенты Владимир Зеленский. И "Слугу народа-3" жестко раскритиковали в соцсети: издевательство над украинцами и ни слова о войне.

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