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09 декабря 2019, понедельник, 11:20 658
Внешняя политика 2019-12-09T11:20:14+02:00
Українські Новини
Нормандская встреча: что нужно знать о предстоящем саммите четырех лидеров

Нормандская встреча: что нужно знать о предстоящем саммите четырех лидеров

Таня Войтюк
Нормандская встреча, нормандский формат, нормандская четверка, формула Штайнмайера, Минские соглашения
Зеленский, Макрон, Меркель и Путин
Зеленский, Макрон, Меркель и Путин

Сегодня, 9 декабря, в Елисейском дворце в Париже запланирована встреча лидеров стран в "нормандском формате" лидеров России, Украины, Франции, Германии. Подобная встреча состоится впервые после трехлетнего перерыва и о том, как проходит подготовка к переговорам, какие ожидания от саммита и о позициях участников расскажут Українські Новини.

Где, когда и зачем встретятся лидеры "нормандской четверки"

Финальная дата и время переговоров назначены на 9 декабря 2019 года на 16:00. Основной целью саммита должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений.

Суть "минских соглашений"

В сентябре 2014 года трехсторонняя минская контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ впервые утвердила 12 пунктов соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.

Вторые минские соглашения были достигнуты на последних переговорах лидеров "нормандской четверки" зимой 2015 года. Они предусматривают: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии конфликта, принятие законодательства об особом статусе Донбасса, после чего должны последовать восстановление контроля Киева над всей границей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и местные выборы.

Действия Украины перед саммитом 2019

1 октября 2019 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) подписали "формулу Штайнмайера", которая подразумевает проведение местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе.

На протяжении октября-ноября 2019 состоялся отвод украинских войск и незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" в Золотом и Петровском.

Действия Украины стали условием для организации "нормандского саммита" между Россией, Германией, Францией и Украиной  впервые со встречи в 2016 году в Берлине.

Ожидания Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что от предстоящих переговоров в "нормандском формате" ждет решения четырех ключевых вопросов, среди которых:

  • возвращение украинских военопленных;
  • достижение перемирия на Донбассе;
  • передача Украине контроля над границей;
  • Украина будет добиваться возможности проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированных территориях.

По словам Зеленского, на саммите также будет обсуждаться вопрос дальнейшего вывода российских войск. Президент настаивает, что вооруженные формирования должны покинуть Донбасс до проведения местных выборов.

Позиция России

В ноябре Путин подтвердил участие России в предстоящих переговорах, но возможные итоги саммита в Кремле отказались прогнозировать, как и обсуждать вопрос аннексии Крыма.

Позиция Франции и Германии

Инициатором встречи нормандской четверки в Париже стал президент Франции Эммануэль Макрон. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским французский лидер отметил значительное продвижение в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и выполнение Украиной всех условий для продолжения переговоров.

Канцлер Германии Ангела Меркель также выразила готовность к участию в нормандском саммите. В ходе обсуждения с президентом РФ Путиным предстоящих переговоров Меркель отметила важность полного соблюдения минских соглашений 2015 года и других договоренностей.

США о "нормандской встрече"

Дональд Трамп выразил мнение, что Украина и Россия могут достичь прогресса на предстоящих переговорах в Париже. По словам президента США, нормандский саммит имеет большое значение для обеих стран.

"Предстоящая встреча России с Украиной очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс. Это важно для Украины и для России тоже. Потому что они сражаются очень давно, слишком долго", - заявил Трамп.

Как сообщали Українські Новини, врамках нормандских переговоров 9 декабря может состояться личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Путина.

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