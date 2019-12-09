Нормандская встреча: что нужно знать о предстоящем саммите четырех лидеров

Сегодня, 9 декабря, в Елисейском дворце в Париже запланирована встреча лидеров стран в "нормандском формате" лидеров России, Украины, Франции, Германии. Подобная встреча состоится впервые после трехлетнего перерыва и о том, как проходит подготовка к переговорам, какие ожидания от саммита и о позициях участников расскажут Українські Новини.

Где, когда и зачем встретятся лидеры "нормандской четверки"

Финальная дата и время переговоров назначены на 9 декабря 2019 года на 16:00. Основной целью саммита должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений.

Суть "минских соглашений"

В сентябре 2014 года трехсторонняя минская контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ впервые утвердила 12 пунктов соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.

Вторые минские соглашения были достигнуты на последних переговорах лидеров "нормандской четверки" зимой 2015 года. Они предусматривают: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии конфликта, принятие законодательства об особом статусе Донбасса, после чего должны последовать восстановление контроля Киева над всей границей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и местные выборы.

Действия Украины перед саммитом 2019

1 октября 2019 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) подписали "формулу Штайнмайера", которая подразумевает проведение местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе.

На протяжении октября-ноября 2019 состоялся отвод украинских войск и незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" в Золотом и Петровском.

Действия Украины стали условием для организации "нормандского саммита" между Россией, Германией, Францией и Украиной впервые со встречи в 2016 году в Берлине.

Ожидания Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что от предстоящих переговоров в "нормандском формате" ждет решения четырех ключевых вопросов, среди которых:

возвращение украинских военопленных;

достижение перемирия на Донбассе;

передача Украине контроля над границей;

Украина будет добиваться возможности проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированных территориях.