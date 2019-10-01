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01 октября 2019, вторник, 18:57 250
Внешняя политика 2019-10-01T19:01:04+03:00
Українські Новини
Украинская сторона ТКГ подписала "формулу Штайнмайера" в Минске, - росСМИ

Украинская сторона ТКГ подписала "формулу Штайнмайера" в Минске, - росСМИ

ТКГ. Фото: @BelarusMID
ТКГ. Фото: @BelarusMID

Украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе подписала "формулу Штайнмайера" в Минске после того, как советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе. 

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, украинская делегация подписала во вторник "формулу Штайнмайера" на очередном заседании ТКГ.

"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", - сообщают источники агентства.

Кроме того, подписи под документом поставили также представители республик Донбасса, а также России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщали Українські Новини, под Офисом Президента несколько сотен человек протестовали против "формулы Штайнмайера". Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет о том, что так называемая "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта.

Больше новостей о: Переговоры в Минске Леонид Кучма Трехсторонняя контактная группа ТКГ формула Штайнмайера

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