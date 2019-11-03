подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
03 ноября 2019, воскресенье, 22:54 141
Внешняя политика 2019-11-03T22:57:45+02:00
Українські Новини
Путин готов к встрече "нормандской четверки"

Путин готов к встрече "нормандской четверки"

нормандский формат, Украино-российские отношения, Дмитрий Песков, война на Донбассе, Путин

Президент России Владимир Путин готов к проведению встречи с лидерами лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) при условиях срочной необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который ранее пожаловался, что "нормандскому формату сейчас тяжело" и обвинил одну из сторон в непостоянстве, пишет ТАСС.

"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал он.

В октябре Песков заявлял, что процесс подготовки саммита "нормандской четверки" осложнился новыми подходами и запросами "одной из сторон". Он не уточнил, о какой из четырех сторон этого формата идет речь.

Как сообщали Українські Новини, Путин в разговоре с Макроном заявил о требованиях к Киеву по саммиту "нормандской четверки".

Ранее в Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском формате".

 

Больше новостей о: нормандский формат Украино-российские отношения Дмитрий Песков война на Донбассе Путин

Архив
Новости
Путин готов к встрече "нормандской четверки" 22:54
Трамп требует от "фейковых" СМИ раскрыть личность информатора о его разговоре с Зеленским 21:57
Ирина Луценко решила прекратить полномочия депутата Рады, - СМИ 21:27
Убийство девочки в Одессе. Фото: Нацполиция
В Одессе нашли убитой школьницу, задержали 15-летнего парня 21:12
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Богдан Яременко. Скриншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса 00:06
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Питон самого длинного вида обвил шею женщины в Индиане и задушил ее 23:30
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
больше новостей
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Более половины украинцев против получения паспортов жителями оккупированного Донбасса без проверок 08:47
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok