Путин готов к встрече "нормандской четверки"

Президент России Владимир Путин готов к проведению встречи с лидерами лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) при условиях срочной необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который ранее пожаловался, что "нормандскому формату сейчас тяжело" и обвинил одну из сторон в непостоянстве, пишет ТАСС.

"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал он.

В октябре Песков заявлял, что процесс подготовки саммита "нормандской четверки" осложнился новыми подходами и запросами "одной из сторон". Он не уточнил, о какой из четырех сторон этого формата идет речь.

Как сообщали Українські Новини, Путин в разговоре с Макроном заявил о требованиях к Киеву по саммиту "нормандской четверки".

Ранее в Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском формате".