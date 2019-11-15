В Офисе президента опубликовали содержание разговора Макрона и Зеленского

Лидеры Украины и Франции в ходе телефонного разговора в пятницу, 15 ноября, скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

Владимир Зеленский проинформировал французского президента об актуальной ситуацию с безопасностью в Донбассе.

Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину.

Как сообщали Українські Новини, особый статус "ЛДНР" и амнистия сепаратистов: российские СМИ опубликовали повестку нормандской встречи.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе.