Встреча лидеров "нормандской четверки": стал известен график саммита

Стал известен график проведения саммита "нормандской встречи" 9 декабря в Париже, где должна состояться двусторонняя встреча между Президентами Украины и России и с представителями "нормандской четверки". Об этом сообщает РБК-Украина. Завтра состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. График встреч: - 14:55 - прибытие в Елисейский дворец; - 15:05 - встреча Зеленского с Макроном; - 15:30 - встреча Зеленского с Меркель; - 16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"; - 18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ. Отмечается, что окончательной информации по поводу двухсторонней встречи Зеленского и Путина пока нет. Как сообщали Українські Новини, уже завтра состоится саммит в "нормандском формате", на который Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям". Напомним, ранее пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель назвала "первые три шага" Зеленского на встрече в Париже.