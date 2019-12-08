Встреча лидеров "нормандской четверки": стал известен график саммита

Стал известен график проведения саммита "нормандской встречи" 9 декабря в Париже, где должна состояться двусторонняя встреча между Президентами Украины и России и с представителями "нормандской четверки". Об этом сообщает РБК-Украина.

Завтра состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

График встреч:

- 14:55 - прибытие в Елисейский дворец;

- 15:05 - встреча Зеленского с Макроном;

- 15:30 - встреча Зеленского с Меркель;

- 16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";

- 18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Отмечается, что окончательной информации по поводу двухсторонней встречи Зеленского и Путина пока нет.

Как сообщали Українські Новини, уже завтра состоится саммит в "нормандском формате", на который Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель назвала "первые три шага" Зеленского на встрече в Париже.