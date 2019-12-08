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08 декабря 2019, воскресенье, 19:08 585
Внешняя политика 2019-12-08T19:09:20+02:00
Українські Новини
Встреча лидеров "нормандской четверки": стал известен график саммита

Встреча лидеров "нормандской четверки": стал известен график саммита

Таня Войтюк
нормандский формат, Нормандская встреча, Владимир Зеленский, Ангела Меркель
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Стал известен график проведения саммита "нормандской встречи" 9 декабря в Париже, где должна состояться двусторонняя встреча между Президентами Украины и России и с представителями "нормандской четверки". Об этом сообщает РБК-Украина.

Завтра состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

График встреч:

- 14:55 - прибытие в Елисейский дворец;

- 15:05 - встреча Зеленского с Макроном;

- 15:30 - встреча Зеленского с Меркель;

- 16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";

- 18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Отмечается, что окончательной информации по поводу двухсторонней встречи Зеленского и Путина пока нет.

Как сообщали Українські Новини, уже завтра состоится саммит в "нормандском формате", на который Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель назвала "первые три шага" Зеленского на встрече в Париже.

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