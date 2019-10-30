Разведение войск в Золотом: что известно о шахтерском городке на Донбассе

Разведение войск в шахтерском городе Золотом началось 29 сентября в 12 часов дня, и по словам командующего Владимира Кравченко процесс будет длиться 3 дня.

Почти месяц назад, Президент Владимир Зеленский объявил о том, что Украина согласилась с условиями "формулы Штайнмайера", и с целью ускорить встречу в "нормандском формате" начала разведение войск на линиях разграничения.

Золотое находится в Луганской области, вблизи от линии разграничения. Точное местоположение можно увидеть на карте. Населенный пункт состоит из нескольких поселков: Золотое-1 (Солнечный), Золотое-2 (Карбонит), Золотое-3 (Стахановець) и Золотое-4 (Партизанское) находятся под контролем украинской армии, а Золотое-5 (Марьевка) — под контролем "ЛНР". Население территории по данным переписи за 2018 год составляет 14 261 человека,

Дальше по линии фронта находится город Первомайск.

Территория Золотого

Поселение на месте Золотого было основано в 1878 году одновременно с закладкой угольных шахт.

Согласно легенде, свое название город получил благодаря подьячему Григорию Капустину, который по поручению российского царя Петра I занимался геологической разведкой этих земель и впервые открыл в Донбассе залежи каменного угля. При встрече с Петром, которая произошла на современной территории города, Капустин произнес фразу: "Здесь – золотое дно", имея в виду богатейшие залежи каменного угля.

До 7 октября 2014 года город входил в состав Первомайского городского совета Луганской области. С 2014 года город являлся одним из рубежей войны, с февраля 2015 года через город проходит линия разграничения сил на Донбассе.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский перед разводом войск провел в Золотом два дня с целью обсудить с добровольцами предстоящий отвод сил и о ситуации на фронте в целом. После этого, 29 октября начался процес разведения войск.