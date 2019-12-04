Хочу возвращения всех украинцев к Новому году, - Зеленский озвучил приоритеты "нормандской встречи"

На предстоящей встрече в "нормандском формате", перед которым в Офисе Президента утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса , Президент Украины планирует затронуть тему обмена украинцев и войны на Донбассе.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном в Киеве, передают Українські Новини.

"Я ожидаю действий со сроками. Я не знаю, удастся нам или нет, но первая важная победа - мы встречаемся. Мы вернули, но не всех. Я бы очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине. Для меня это очень важный, очень личный гуманитарный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который называют "всех на всех". Меня интересует именно "всех на всех", чтобы все были дома", - сказал он.

Также Зеленский планирует поднять вопрос сроков выведения незаконных вооруженных формирований и вооружения с Донбасса.

"Если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим мы, то мы можем добиться серьезных результатов", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Президент выразил уверенность в том, что на встрече будет подниматься вопрос возможности обеспечения проведения местных выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.

"Для нас самое важное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии, иностранные наблюдатели, был безопасный доступ", - отметил он.

Также, по словам Президента, он поднимет вопрос формата и сроков передачи неконтролируемых участков государственной границы под украинский контроль.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже (Франция).

Тем временем Трамп верит, что Россия и Украина достигнут большого прогресса на встрече "нормандской четверки".