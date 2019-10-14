В Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, заявил, что обсуждение вопроса Крыма в "нормандском" или других форматах невозможен, так как этот вопрос "был закрыт в свое время". Об этом сообщает "Интерфакс".

Таким образом Песков прокомментировал слова Президента Украины Владимира Зеленского о намерении вынести вопрос Крыма на обсуждение на саммите в "нормандском формате".

"Причины этого (крымского вопроса - ред.) хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", - сказал он.

10 октября в ходе пресс-конференции Зеленский предложил обсудить тему Крыма в "нормандском формате", в ходе встречи глав "нормандской четверки" в Минске. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с "Интерфаксом" отмечал, что РФ не пойдет на такой шаг.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что точная дата встречи в "нормандском формате" станет известна уже на этой неделе.



Ранее Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандского саммита".



Кроме того, Зеленский сказал, что встреча с Путиным должна состояться, если мы хотим закончить войну.



1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.





