подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
14 октября 2019, понедельник, 20:23 68
Внешняя политика 2019-10-14T20:24:46+03:00
Українські Новини
В Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах

В Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах

Кремль. Фото: wallpaperscraft.com
Кремль. Фото: wallpaperscraft.com

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, заявил, что обсуждение вопроса Крыма в "нормандском" или других форматах невозможен, так как этот вопрос "был закрыт в свое время". Об этом сообщает "Интерфакс".

Таким образом Песков прокомментировал слова Президента Украины Владимира Зеленского о намерении вынести вопрос Крыма на обсуждение на саммите в "нормандском формате".

"Причины этого (крымского вопроса - ред.) хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", - сказал он.

10 октября в ходе пресс-конференции Зеленский предложил обсудить тему Крыма в "нормандском формате", в ходе встречи глав "нормандской четверки" в Минске. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с "Интерфаксом" отмечал, что РФ не пойдет на такой шаг.


Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что точная дата встречи в "нормандском формате" станет известна уже на этой неделе

Ранее Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандского саммита". 

Кроме того, Зеленский сказал, что встреча с Путиным должна состояться, если мы хотим закончить войну.

1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.


Больше новостей о: Украина нормандский формат Крым Кремль нормандская четверка

Архив
Новости
Митинг в Харькове. Фото: KHARKIV Today
Одна, единая, соборная Украина: в центре Харькова около тысячи человек вышли на марш против капитуляции 21:45
Дело Маркива: правозащитники утверждают, что суд не доказал вину нацгвардейца 21:25
В Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах 20:23
Протестующие обклеили Офис Президента наклейками и скандировали "Зелю-геть" 19:57
Матч Украина-Португалия: Роналду возле отеля ждали десятки украинских болельщиков 19:40
больше новостей
Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов 06:40
Усик против Уизерспуна. Скриншот видео Интера
Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью Симферополь. Украина 12:43
В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации 13:15
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря 11:15
Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов 06:40
Зеленский призвал украинцев в День защитника не поддаваться на провокации 19:45
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok