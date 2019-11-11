Разминирование территории в Петровском начнется завтра, - штаб

Украинские саперы приступят к разминированию территории на месте разведения сил в Петровском Донецкой области 12 ноября. Об этом сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Александр Штупун, передает в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, сегодня завершится разведение сил в Петровском, после чего должно начаться разминирование территории.

"В Петровском сейчас завершаются третьи сутки разведения. Сегодня в 12:00 украинская сторона сообщит через МИД и ОБСЕ, что практически завершила разведение. После этого разведения сил состоится верификация ОБСЕ. А после этого начнется разминирование территорий. Если все хорошо, если СММ ОБСЕ подтвердит, то по графику завтра должно начаться разминирование территорий", - сообщил Штупун.

Как сообщали Українськi Новини, четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов боевиков в зоне ООС. Ранее штаб ООС заявлял, что Россия сорвала разведение войск в Петровском. Тем временем в Минобороны заявили, что не видят угрозы вторжения на юге Украины.