Сегодня состоится двухсторонняя встреча Зеленского с Путиным, - СМИ

Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации саммита в Париже.

"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в „нормандском формате“ и совместной пресс-конференции четырех лидеров", — сказал собеседник агентства. По его словам, отдельные встречи Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате "четверки".

На встречу четырех лидеров в "нормандском формате" предварительно отводится 2,5 часа, сказал источник.

Для Путина и Зеленского это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону — в июле, августе, сентябре и ноябре. Как ожидается, с президентом РФ в двустороннем формате украинский лидер может обсудить разные вопросы, в том числе проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Как сообщали Українські Новини, В ЕС опасаются, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандской встречи может не реализовать свое желание прекратить войну на Донбассе.

Тем временем, Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Ранее Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже.