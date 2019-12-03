Трамп верит, что Россия и Украина достигнут большого прогресса на встрече "нормандской четверки"

Президент США Дональд Трамп верит, что Россия и Украина достигнут большого прогресса на встрече лидеров "нормандского формата" (лидеров Украины, России, Франции, Германии).

Об этом сообщает американский информационный канал Fox News, передают Українськi Новини.



Во время выступления на 70-м саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в Лондоне Трамп сказал, что предстоящая встреча в Париже является важной и для Украины, и для России.



"Предстоящая встреча России с Украиной очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс. Это важно для Украины, и для России тоже. Потому что они ведут боевые действия слишком долго", - сказал Трамп.



Он отметил, что есть очень хороший шанс, что это случится.



Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский перед встречей лидеров "нормандского формата" (лидеров России, Украины, Франции и Германии) решил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).



Также Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.









