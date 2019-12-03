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03 декабря 2019, вторник, 23:42 60
Внешняя политика 2019-12-04T00:00:02+02:00
Українські Новини
Трамп верит, что Россия и Украина достигнут большого прогресса на встрече "нормандской четверки"

Трамп верит, что Россия и Украина достигнут большого прогресса на встрече "нормандской четверки"

Трамп Дональд, Владимир Зеленский, Путин, нормандский формат
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп верит, что Россия и Украина достигнут большого прогресса на встрече лидеров "нормандского формата" (лидеров Украины, России, Франции, Германии).

Об этом сообщает американский информационный канал Fox News, передают Українськi Новини.

Во время выступления на 70-м саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в Лондоне Трамп сказал, что предстоящая встреча в Париже является важной и для Украины, и для России.

"Предстоящая встреча России с Украиной очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс. Это важно для Украины, и для России тоже. Потому что они ведут боевые действия слишком долго", - сказал Трамп.

Он отметил, что есть очень хороший шанс, что это случится.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский перед встречей лидеров "нормандского формата" (лидеров России, Украины, Франции и Германии) решил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Также Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.




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