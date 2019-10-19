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  • Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину
19 октября 2019, суббота, 23:52 103
Мир 2019-10-19T23:52:54+03:00
Українські Новини
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину

Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину

Ангела Меркель, Телефонный разговор, нормандская четверка, Владимир Путин, Транзит газа через Украину
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: ntv.ru
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: ntv.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, главной темой которой стала подготовка к проведению саммита "нормандской четверки".

Как сообщает DW со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффен Зайберт и сайт Кремля, по словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.

В свою очередь в Кремле заявили, что саммит "нормандской четверки" должен быть "тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами".

"Договорено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - заявили в Кремле.

"При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине (цитата дословно - ред.) подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в "нормандском формате". В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Петровское. Киев же под разными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что точная дата встречи в "нормандском формате" станет известна уже на этой неделе.  

Ранее Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандского саммита".  Кроме того, Зеленский сказал, что встреча с Путиным должна состояться, если мы хотим закончить войну.

1 октября Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет. В то же время, в Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах.

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