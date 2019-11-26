Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за ноябрь, направив на них 35,2 млрд гривен после того, как повысил показатель средней зарплаты для пенсии

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Пенсионным фондом Украины завершено финансирование пенсий за ноябрь", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 35,2 млрд гривен.

Инфографика: Пенсионный фонд/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю. Также в Украине занялись проверкой пенсионных дел, а Пенсионный фонд готовит диджитализацию пенсий в новом году. Кроме того, Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых, а в платежках за коммуналку теперь будут указывать полную сумму без учета субсидий.

Также соцвыплаты в 2020 вырастут для пенсионеров и малообеспеченных, а зарплаты увеличатся.

Тем временем в следующем году пенсии повысят два раза и пенсии в Украине будут платить по-новому.