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26 ноября 2019, вторник, 05:35 3860 Инфографика
Экономика 2019-11-26T08:00:03+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы

Пенсии, Пенсионеры, Социальные выплаты, Пенсионный фонд, ПФУ
Монеты и часы. Фото: pixabay
Монеты и часы. Фото: pixabay

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за ноябрь, направив на них 35,2 млрд гривен после того, как повысил показатель средней зарплаты для пенсии.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Пенсионным фондом Украины завершено финансирование пенсий за ноябрь", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 35,2 млрд гривен.

Инфографика: Пенсионный фонд/FacebookИнфографика: Пенсионный фонд/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю. Также в Украине занялись проверкой пенсионных дел, а Пенсионный фонд готовит диджитализацию пенсий в новом году. Кроме того, Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых, а в платежках за коммуналку теперь будут указывать полную сумму без учета субсидий.

Также соцвыплаты в 2020 вырастут для пенсионеров и малообеспеченных, а зарплаты увеличатся.

Тем временем в следующем году пенсии повысят два раза и пенсии в Украине будут платить по-новому.

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