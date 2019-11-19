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19 ноября 2019, вторник, 06:30 1551 Инфографика
Экономика 2019-11-19T06:30:01+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии

Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии

Пенсии, Пенсионеры, средняя зарплата, Пенсионный фонд Украины
Пенсии. Фото: pixabay
Пенсии. Фото: pixabay

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за сентябрь для исчисления пенсии на уровне 9 322 гривен, хотя за август сумма зарплаты была ниже больше чем на 400 гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Утвержден показатель средней заработной платы за сентябрь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в сообщении. 

Согласно ему, показатель средней зарплаты для начисления пенсионных выплат составляет 9 322 гривен 61 копейка.

Инфографика: Пенсионный фонд/FacebookИнфографика: Пенсионный фонд/Facebook

Раньше Українські Новини писали, какие надбавки "светят" пенсионерам и малообеспеченным в 2020 году и как определить размер пенсии самостоятельно. Также Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий за ноябрь

Также в Украине занялись проверкой пенсионных дел. Тем временем в Пенсионном фонде рассказали, в каких банках большинство пенсионеров получают выплаты.

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