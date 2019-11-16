Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых

На официальном сайте Пенсионного фонда появилась новая функция "Электронная трудовая книга", которая доступна зарегистрированным физлицам сайта при наличии ЭЦП (электронной цифровой подписи).

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда в разделе электронных услуг.

Согласно данным сервиса, информация в "Электронной трудовой книжке" отражает трудовые отношения, как наемного работника по основному месту работы, по данным персонифицированного учета ПФУ за период с 2011 года.

Также в случае наличия трудовых отношений по последнему месту работы, которые были начаты с работодателем до 2011 года, в "Электронной трудовой книжке" данные о них будут отсутствовать.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин бъявил о начале искоренения "бумажных процессов". Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил о начале работы по отмене обязательных трудовых книжек.

Ранее стало известно, кто из украинцев может лишиться работы из-за новых технологий, а тем временем украинцы массово переходят на фриланс.