підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій: скільки отримають українці
26 листопада 2019, вівторок, 05:35 5 Інфографіка
Економіка 2019-11-26T06:30:01+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій: скільки отримають українці

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій: скільки отримають українці

ПФУ, Пенсії, Пенсіонери, Соціальні виплати, Пенсійний фонд
Монети і годинник. Фото: pixabay
Монети і годинник. Фото: pixabay

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за листопад, направивши на них 35,2 млрд гривень після того, як підвищив показник середньої зарплати для пенсії.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пенсійним фондом завершено фінансування пенсій за листопад", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 35,2 млрд гривень.Інфографіка: Пенсійний фонд/FacebookІнфографіка: Пенсійний фонд/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень. Також в Україні зайнялися перевіркою пенсійних справ, а Пенсійний фонд готує діджиталізацію пенсій у новому році. Крім того, Пенсійний фонд зайнявся оформленням електронних трудових, а в платіжках за комуналку тепер будуть вказувати повну суму без урахування субсидій.

Також соцвиплати в 2020 зростуть для пенсіонерів та малозабезпечених, а зарплати збільшаться.

Тим часом наступного року пенсії підвищать у два рази і пенсії в Україні будуть платити по-новому.

Більше новин про: ПФУ Пенсії Пенсіонери Соціальні виплати Пенсійний фонд

Архів
Новини
Соколовська отримала надбавку "за інтенсивність праці" вдвічі більше окладу 06:35 Документ
Зарплата Авакова збільшилася на 50 тис. гривень і перевищила оклад у п'ять разів 06:15 Документ
Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій: скільки отримають українці 05:35 Інфографіка
Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки 23:55
Зеленський хоче зменшити ліміт продажу землі в одні руки 23:40
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу", - ЗМІ 12:59
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Сьогодні річниця захоплення російським спецназом українських катерів і буксира 08:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok