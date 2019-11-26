Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій: скільки отримають українці

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за листопад, направивши на них 35,2 млрд гривень після того, як підвищив показник середньої зарплати для пенсії

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пенсійним фондом завершено фінансування пенсій за листопад", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 35,2 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень. Також в Україні зайнялися перевіркою пенсійних справ, а Пенсійний фонд готує діджиталізацію пенсій у новому році. Крім того, Пенсійний фонд зайнявся оформленням електронних трудових, а в платіжках за комуналку тепер будуть вказувати повну суму без урахування субсидій.

Також соцвиплати в 2020 зростуть для пенсіонерів та малозабезпечених, а зарплати збільшаться.

Тим часом наступного року пенсії підвищать у два рази і пенсії в Україні будуть платити по-новому.