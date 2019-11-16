Диджитализация пенсий: что готовит Пенсионный фонд в Новом году

Помимо повышения неработающим пенсионерам пенсий с 1 декабря 2019, Пенсионный фонд в скором времени будет назначать пенсионные выплаты по возрасту в Украине автоматически. Об этом говорится в указе Президента Украины №837/2019, сообщают Українські Новини.

Кабмину поручено до 31 декабря 2019 принять меры относительно:

развития электронных услуг по назначению пенсий, получения информации для оформления листков нетрудоспособности, получения сведений о суммах выплаченных доходов, в частности путем создания специального мобильного приложения доступа к персональной странице пользователя таких услуг;

введения в личном кабинете застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда услуги по автоматическому расчету прогнозного размера пенсии по соответствующим данным ("Пенсионный калькулятор").

Таким образом уже до нового года для автоматического перерасчета размера пенсий должен заработать "Пенсионный калькулятор".

Уже с нового года в Украине большинство административных услуг переведут в онлайн.

До 30 июня 2020 должен заработать механизм автоматического, без личного обращения лица, назначения пенсий по достижении определенного пенсионного возраста. Будет внедряться обязательная профессиональная накопительная пенсионная реформа для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

До 31 декабря 2020 будет отрабатываться адресный подход предоставления комплексной социальной поддержки населению и создание действенной системы осуществления верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

Как сообщали Українські Новини, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.

Тем временем украинцам будет интересно узнать, насколько вырастут пенсии в 2020 году и когда планируется следующий перерасчет.