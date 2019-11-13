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13 ноября 2019, среда, 05:30 2056
Финансы 2019-11-13T05:30:02+02:00
Українські Новини
Пенсии в Украине будут платить по-новому: как изменится система выплат

Пенсии в Украине будут платить по-новому: как изменится система выплат

Пенсионер, Пенсии, назначение пенсии
Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

В то время, как 51% пенсионеров получают выплаты в Приватбанке.Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ № 837/2019, которым предусмотрено создание Кабинетом министров ряда законопроектов, призванных изменить систему выплат пенсионерам.

Как пишет АиФ, в частности, предполагается, что до 31 декабря текущего года в стране будет предоставляться большинство административных услуг в электронном виде, в том числе и пенсионное обеспечение с учетом потребностей граждан с инвалидностью.

На веб-портале ПФУ также до конца года должен заработать "Пенсионный калькулятор" для автоматического расчета размера пенсионных выплат.

Кроме того, до 30 июня 2020 года будут проведены следующие изменения:

  • назначение пенсий по возрасту будет происходить автоматически, по достижении гражданином пенсионного возраста, без его обращения в соответствующие органы соцзащиты;
  • для работников, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, будет в обязательном порядке введена профессиональная накопительная пенсионная система.

Еще одно нововведение: до конца следующего года правительство намерено внедрить адресный подход предоставления комплексной социальной поддержки населению, создав действенную систему осуществления верификации мониторинга социальных выплат, в частности, пенсий.

Ранее Українські Новини рассказали, как оформить пенсию


Также с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1624 гривен.

Кроме того, украинцы смогут оформить пенсию "в один клик". Электронный сервис "Е-пенсия" работает в тестовом режиме с 14 сентября.

Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально. Стало известно, как получить компенсацию.

Тем временем Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за ноябрь

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