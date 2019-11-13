Пенсии в Украине будут платить по-новому: как изменится система выплат

В то время, как 51% пенсионеров получают выплаты в Приватбанке.Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ № 837/2019, которым предусмотрено создание Кабинетом министров ряда законопроектов, призванных изменить систему выплат пенсионерам.

Как пишет АиФ, в частности, предполагается, что до 31 декабря текущего года в стране будет предоставляться большинство административных услуг в электронном виде, в том числе и пенсионное обеспечение с учетом потребностей граждан с инвалидностью.

На веб-портале ПФУ также до конца года должен заработать "Пенсионный калькулятор" для автоматического расчета размера пенсионных выплат.

Кроме того, до 30 июня 2020 года будут проведены следующие изменения:

назначение пенсий по возрасту будет происходить автоматически, по достижении гражданином пенсионного возраста, без его обращения в соответствующие органы соцзащиты;

для работников, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, будет в обязательном порядке введена профессиональная накопительная пенсионная система.

Еще одно нововведение: до конца следующего года правительство намерено внедрить адресный подход предоставления комплексной социальной поддержки населению, создав действенную систему осуществления верификации мониторинга социальных выплат, в частности, пенсий.

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Также с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1624 гривен.



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