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12 ноября 2019, вторник, 21:03 72
Общество 2019-11-12T21:04:05+02:00
Українські Новини
В платежках за коммуналку теперь будут указывать полную сумму без учета субсидий

В платежках за коммуналку теперь будут указывать полную сумму без учета субсидий

Коммунальные услуги, Новые платежки, Коммуналка
Коммуналка. Фото: bank.gov.ua
Коммуналка. Фото: bank.gov.ua

С ноября украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с указанием полной суммы за потребленные услуги, без отражения размера субсидии. Об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Свитлый, передает КГГА.

Так, он сообщил, что речь идет только о переходе на монетизированную форму выплаты субсидий.

"С 1 октября 2019 правительством введен механизм монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Параллельно будут функционировать две системы предоставления услуг в денежной форме: наличная и безналичная. Монетизированная льгота в безналичной форме назначается льготникам автоматически. Средства будут поступать на персональный счет АО "Ощадбанк", а оттуда автоматически перечисляться на оплату услуг", - сообщил Свитлый.

Монетизированная льгота в наличной форме будет выплачиваться по желанию льготников, обратившихся за помощью до 12 октября 2019 года. Средства будут выплачиваться ежемесячно на личный счет льготника, открытый в учреждении уполномоченного банка или через выплатной центр отделений "Укрпочты".

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