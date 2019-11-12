В платежках за коммуналку теперь будут указывать полную сумму без учета субсидий

С ноября украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с указанием полной суммы за потребленные услуги, без отражения размера субсидии. Об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Свитлый, передает КГГА. Так, он сообщил, что речь идет только о переходе на монетизированную форму выплаты субсидий. "С 1 октября 2019 правительством введен механизм монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Параллельно будут функционировать две системы предоставления услуг в денежной форме: наличная и безналичная. Монетизированная льгота в безналичной форме назначается льготникам автоматически. Средства будут поступать на персональный счет АО "Ощадбанк", а оттуда автоматически перечисляться на оплату услуг", - сообщил Свитлый. Монетизированная льгота в наличной форме будет выплачиваться по желанию льготников, обратившихся за помощью до 12 октября 2019 года. Средства будут выплачиваться ежемесячно на личный счет льготника, открытый в учреждении уполномоченного банка или через выплатной центр отделений "Укрпочты". Как сообщали Українські Новини, украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы. Ранее Українські Новини рассказали, как сэкономить на коммуналке, которая подорожает с наступлением отопительного сезона.