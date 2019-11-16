Соцвыплаты в 2020 вырастут: какие надбавки "светят" пенсионерам и малообеспеченным

14 ноября Верховная Рада проголосовала за окончательный вариант государственного бюджета Украины на 2020 год. Общая сумма бюджетных средств, предусмотренная для Министерства соцполитики, ко второму чтению увеличилась на 1,3 млрд грн – до 292,4 млрд. Это на 93,8 млрд грн, или на 47%, больше, чем в 2019 году (было 198,6 млрд грн).

Как пишет "Сегодня", размер субвенций министерству из госбюджета в 2019 году составлял 37 млрд грн, а в этом году – только 795 млн. Расходы на само министерство, по сравнению с прошлым годом, не сократились, но выросли не намного – со 173 до 177 млн грн.

Прожиточный минимум в том варианте госбюджета, за который голосовали 14 ноября народные депутаты, по сравнению с первоначальным вариантом, не увеличился ни на гривню. С 1 января он будет составлять 2027 грн в месяц. Точнее, до такого уровня прожиточный минимум поднимется с 1 декабря 2019 года и продержится до конца июня 2020 года. С 1 июля он увеличится до 2118 грн, а с 1 декабря – до 2189 грн. Таким образом, за год прожиточный минимум вырастет на 162 грн, или на 8%. Если учесть, что, по расчетам, инфляция за 2020 год должна составить около 5-5,5% (по разным расчетам), получится, что благосостояние людей, имеющих доходы в размере официального прожиточного минимума, улучшится на 2-2,5%.

При этом в окончательном варианте бюджета по-прежнему есть поручение Кабмину "принять меры по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять ориентировочно около 4251 грн, с соответствующим корректированием размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения". Как уже не раз говорилось, корректировать этот социальный показатель предполагается при наличии экономических успехов.

Впрочем, вполне вероятно, что в скором времени прожиточный минимум перестанет быть важным социальным показателем, от которого зависит множество бюджетных выплат и сборов. Дело в том, что систему социальных выплат планируют серьезно изменить. Министерство социальной политики уже разработало проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым предлагается "отвязать" многие социальные выплаты от прожиточного минимума. В частности, размер должностных окладов, алиментов, пенсий по инвалидности и различных доплат, помощи по рождению ребенка и при усыновлении, выплаты многодетным семьям и т.д.

Инфографика: Сегодня

В частности, одним из наиболее обсуждаемых в период подготовки госбюджета был вопрос о размере помощи при рождении ребенка. В настоящее время этот размер установлен законом "О государственной помощи семьям с детьми" и составляет 41 280 грн. В проекте закона Минсоцполитики говорится о том, что размер помощи будет утверждаться законом о госбюджете. А выплачиваться помощь при рождении ребенка будет только в том случае, если среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека не превышает 15% размера такой помощи, то есть 6192 грн.

Такое изменение правил вызвало много недовольства в обществе. Поэтому в Минсоцполитики заявили, что решили сохранить нынешний механизм – выплачивать помощь всем, независимо от материального положения.

Вообще, в Минсоцполитики назвали своим основным приоритетом на 2020 год детей.

"В этом году главная смета страны формировалась в ограниченности финансовых ресурсов, что не позволило охватить все приоритетные направления одновременно. Поскольку наша философия основана на принципах адресности и помощи тем, кто в этом действительно нуждается, – мы были вынуждены сделать выбор. Наш выбор, приоритет Минсоцполитики на 2020 год – дети", – написала в Facebook министр соцполитики Юлия Соколовская.

В соответствии с таким приоритетом ко второму чтению в госбюджете были увеличены суммы, заложенные в качестве выплат на детей-сирот и лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях. По сравнению с 2019 годом сумма выросла на 48%. Также со второй половины 2020 года вырастут выплаты на детей из малообеспеченных семей. Если в первом варианте бюджета размер выплат предусматривался в размере 100% прожиточного минимума, то в последнем, принятом варианте, на первое полугодие предусмотрена помощь в размере 85% прожиточного минимума, а на второе – 130% прожиточного минимума. Таким образом, во втором полугодии 2020-го выплаты на детей до 6 лет составят 2317,7 грн, на детей от 6 до 18 лет – 2883,4 грн. При этом выплаты по малообеспеченности для трудоспособных лиц составят 25%, для людей с инвалидностью – 100% прожиточного минимума.

В 2020 году планируется пересмотреть содержимое "Пакета малыша", однако стоимость его останется прежней – порядка 5000 грн.

Также в следующем году планируется запустить новую социальную программу – оплачивать из бюджета услугу дневного ухода за теми людьми, кто в этом нуждается, в том числе за детьми-инвалидами. На это закладывается 100 млн грн. Предполагается, что такая помощь даст возможность членам семьи инвалида работать и улучшать свое материальное положение.

Размер минимальной зарплаты в 2020 году остался таким же, каким был в первоначальном проекте госбюджета: 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час. По сравнению с 2019 годом, когда минимальная зарплата установлена на уровне 4173 грн в месяц или 25,13 грн в час, повышение составит 13%.

Расходы на Пенсионный фонд в 2020 году предусмотрены в бюджете в размере 172,5 млрд грн. В 2019-м закладывали 166,5 млрд. На Фонд социальной защиты инвалидов в текущем году заложено 1,815 млрд грн, в следующем году будет 1,834 млрд грн.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2020 год, принятого Верховной Радой 14 ноября, заложено существенное повышение минимальных заработных плат, а также надбавки одиноким пенсионерам.