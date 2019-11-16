подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
16 ноября 2019, суббота, 06:00 2159
Общество 2019-11-16T06:00:04+02:00
Українські Новини
Зарплаты увеличатся, а часть пенсионеров получит надбавки: кому и какие повышения "светят" в 2020

Зарплаты увеличатся, а часть пенсионеров получит надбавки: кому и какие повышения "светят" в 2020

Пенсии, повышение зарплат, Субсидии, минимальная зарплата, Госбюджет-2020
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

В проекте Государственного бюджета на 2020 год, принятого Верховной Радой 14 ноября, заложено существенное повышение минимальных заработных плат, а также надбавки одиноким пенсионерам. Об этом говорится в проекте Госбюджета, опубликованном на официальном портале Рады.

Так, в проекте бюджета на 2020 год заложено повышение минимальной заработной платы до 4 723 гривен в месячном размере, в почасовом размере - до 28,31 гривны.

Также известно, что финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн.

Кроме того, 802 млн грн составят надбавки для одиноких пенсионеров.

Согласно проекту бюджета, средства на выплаты субсидий запланированы в размере 48 млрд грн. А на уход за гражданами старше 80 лет надбавки должны повыситься на 670 гривен.

Как сообщали Українські Новини, президент Украины Владимир Зеленский издал Указ № 837/2019, которым предусмотрено создание Кабинетом министров ряда законопроектов, призванных изменить систему выплат пенсионерам.

Также Українські Новини писали, как определить размер пенсии самостоятельно: инструкция.

Ранее Кабмин предлагал установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен.

Больше новостей о: Пенсии повышение зарплат Субсидии минимальная зарплата Госбюджет-2020

Архив
Новости
Экс-глава "Microsoft Украина" стала замгендиректора "Укроборонпрома" Абромавичуса 08:15
В Раде неделю не могут решить, что делать с заявлением о снятии депутатских полномочий Кучера 07:30 Документ
В Балаклее – взрывы. Под Киевом – ИГИЛ 07:00 Новости дня
Пенсионный фонд финансирует пенсии за ноябрь: сколько направлено на выплаты 06:20 Инфографика
Доллара по 30 в ближайший год не будет: прогноз аналитиков 06:01
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:31
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Пранкер "Джокер" извинился перед Рябошапкой 10:35
Поверка счетчиков: когда и как необходимо снимать показания и как это влияет на платежи 06:00
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
Российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - ВМСУ 19:59
Особый статус "ЛДНР" и амнистия сепаратистов: российские СМИ опубликовали повестку нормандской встречи 20:19
В Офисе Президента провели обыск по делу о мошенничестве Кондзели 11:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok