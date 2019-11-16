Зарплаты увеличатся, а часть пенсионеров получит надбавки: кому и какие повышения "светят" в 2020

В проекте Государственного бюджета на 2020 год, принятого Верховной Радой 14 ноября, заложено существенное повышение минимальных заработных плат, а также надбавки одиноким пенсионерам. Об этом говорится в проекте Госбюджета, опубликованном на официальном портале Рады.

Так, в проекте бюджета на 2020 год заложено повышение минимальной заработной платы до 4 723 гривен в месячном размере, в почасовом размере - до 28,31 гривны.

Также известно, что финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн.

Кроме того, 802 млн грн составят надбавки для одиноких пенсионеров.

Согласно проекту бюджета, средства на выплаты субсидий запланированы в размере 48 млрд грн. А на уход за гражданами старше 80 лет надбавки должны повыситься на 670 гривен.

Как сообщали Українські Новини, президент Украины Владимир Зеленский издал Указ № 837/2019, которым предусмотрено создание Кабинетом министров ряда законопроектов, призванных изменить систему выплат пенсионерам.

Также Українські Новини писали, как определить размер пенсии самостоятельно: инструкция.

Ранее Кабмин предлагал установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен.