В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам

В 2020 году в июле и декабре проведут плановое повышение минимального прожиточного минимума, а в соответственно и пересчитают минимальные пенсии. Также в следующем году, кроме запланированной диджитализации пенсий, планируется их повышение для людей старше 80 лет. Им обещают индексировать пенсии автоматически.

Перед Новым годом, в конце 2019, планируется повышение минимальной пенсии на 74 грн - с 1564 до 1638 грн. После чего пенсии планируют поднять 1 июля 2020 года на такую же сумму - до 1712 грн. А с 1 декабря 2020 года минималка составит 1769 грн, пишет Kp.ua.

Получается, что за год она вырастет всего на 8% (на 131 грн). По сути, это корректировка на уровень инфляции, которая в следующем году по планам составит 5-6%, но, скорее всего, по традиции будет чуть выше.

Кроме того, депутаты заложили в проект бюджета выплаты для одиноких получателей пенсий или государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, которым исполнилось 80 и более лет. На эти цели заложено 0,8 млрд грн. Однако понять, сколько кому достанется, пока нельзя.

Требования к стажу вырастут

С нового года вырастут требования к страховому стажу для тех, кто планирует выйти на пенсию по возрасту. Для того чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь минимум 27 лет страхового стажа.

Если у вас будет от 17 до 27 лет страхового стажа, то на пенсию вы сможете выйти не раньше 63 лет, а в случае, если ваш стаж составляет от 15 до 17 лет, то не раньше 65 лет.

Что ждет работающих пенсионеров

За каждые два отработанных года работающий пенсионер имеет право на перерасчет своей пенсии. Раньше для этого нужно было обращаться в Пенсионный фонд, теперь это обещают делать в автоматическом режиме в марте каждого года, а пенсии начинают выплачивать с 1 апреля.

"Если по состоянию на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, лицо не приобрело право на проведение автоматического перерасчета пенсии, то есть не прошло два года после назначения предыдущего перерасчета пенсии, соответствующий перерасчет проводится после приобретения права на основании заявления пенсионера, - пояснили в Пенсионном фонде. - В этом случае перерасчет производится с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился с заявлением о перерасчете пенсии, если заявление подано до 15-го числа включительно, и с первого числа следующего месяца, если заявление подано после 15-го числа. В случае если пенсионер не обратится с соответствующим заявлением, перерасчет пенсии будет произведен с 1 апреля следующего года в автоматическом режиме".

Назначать выплаты будут автоматически

Президент распорядился до июля 2020 года создать специальный электронный сервис для автоматического назначения и пересчета пенсий гражданам. В указе Зеленского сказано, что до следующего года планируется перевести большинство административных услуг в электронный формат. Коснется это и назначения пенсий.

До 31 декабря 2019 года планируется разработать специальные электронные услуги для назначения пенсий. На первом этапе можно будет проверить данные о стаже, суммах выплаченных доходов и так далее. Также будет создан "Пенсионный калькулятор". С его помощью можно будет рассчитать автоматически размер прогнозируемой пенсии, а также увидеть дату, когда она будет назначена.

До 30 июня 2020 года планируется создать механизм автоматического назначения пенсий по возрасту. То есть по достижении пенсионного возраста украинец будет начинать получать выплаты автоматически. Для этого не нужно будет обращаться в органы Пенсионного фонда с большим количеством документов.

Как сообщали Українські Новини, с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1624 гривен.

Тем временем с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.