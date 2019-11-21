подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 ноября 2019, четверг, 05:50 64
Общество 2019-11-21T05:50:01+02:00
Українські Новини
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам

В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам

Минимальные зарплаты, Пенсия, соцвыплаты, Повышение пенсий, пенсия в Украине, пенсии 2020, пенсия 2020
Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

В 2020 году в июле и декабре проведут плановое повышение минимального прожиточного минимума, а в соответственно и пересчитают минимальные пенсии. Также в следующем году, кроме запланированной диджитализации пенсий, планируется их повышение для людей старше 80 лет. Им обещают индексировать пенсии автоматически.

Перед Новым годом, в конце 2019, планируется повышение минимальной пенсии на 74 грн - с 1564 до 1638 грн. После чего пенсии планируют поднять 1 июля 2020 года на такую же сумму - до 1712 грн. А с 1 декабря 2020 года минималка составит 1769 грн, пишет Kp.ua.

Получается, что за год она вырастет всего на 8% (на 131 грн). По сути, это корректировка на уровень инфляции, которая в следующем году по планам составит 5-6%, но, скорее всего, по традиции будет чуть выше.

Кроме того, депутаты заложили в проект бюджета выплаты для одиноких получателей пенсий или государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, которым исполнилось 80 и более лет. На эти цели заложено 0,8 млрд грн. Однако понять, сколько кому достанется, пока нельзя.

Требования к стажу вырастут

С нового года вырастут требования к страховому стажу для тех, кто планирует выйти на пенсию по возрасту. Для того чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь минимум 27 лет страхового стажа.

Если у вас будет от 17 до 27 лет страхового стажа, то на пенсию вы сможете выйти не раньше 63 лет, а в случае, если ваш стаж составляет от 15 до 17 лет, то не раньше 65 лет.

Что ждет работающих пенсионеров

За каждые два отработанных года работающий пенсионер имеет право на перерасчет своей пенсии. Раньше для этого нужно было обращаться в Пенсионный фонд, теперь это обещают делать в автоматическом режиме в марте каждого года, а пенсии начинают выплачивать с 1 апреля.

"Если по состоянию на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, лицо не приобрело право на проведение автоматического перерасчета пенсии, то есть не прошло два года после назначения предыдущего перерасчета пенсии, соответствующий перерасчет проводится после приобретения права на основании заявления пенсионера, - пояснили в Пенсионном фонде. - В этом случае перерасчет производится с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился с заявлением о перерасчете пенсии, если заявление подано до 15-го числа включительно, и с первого числа следующего месяца, если заявление подано после 15-го числа. В случае если пенсионер не обратится с соответствующим заявлением, перерасчет пенсии будет произведен с 1 апреля следующего года в автоматическом режиме".

Назначать выплаты будут автоматически

Президент распорядился до июля 2020 года создать специальный электронный сервис для автоматического назначения и пересчета пенсий гражданам. В указе Зеленского сказано, что до следующего года планируется перевести большинство административных услуг в электронный формат. Коснется это и назначения пенсий.

До 31 декабря 2019 года планируется разработать специальные электронные услуги для назначения пенсий. На первом этапе можно будет проверить данные о стаже, суммах выплаченных доходов и так далее. Также будет создан "Пенсионный калькулятор". С его помощью можно будет рассчитать автоматически размер прогнозируемой пенсии, а также увидеть дату, когда она будет назначена.

До 30 июня 2020 года планируется создать механизм автоматического назначения пенсий по возрасту. То есть по достижении пенсионного возраста украинец будет начинать получать выплаты автоматически. Для этого не нужно будет обращаться в органы Пенсионного фонда с большим количеством документов.

Как сообщали Українські Новини, с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1624 гривен.

Тем временем с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.

Больше новостей о: Минимальные зарплаты Пенсия соцвыплаты Повышение пенсий пенсия в Украине пенсии 2020 пенсия 2020

Архив
Новости
Рада открестилась от экспозиции о фейковом "расстрелянном съезде кобзарей" 06:14 Документ
Аркадий Бабченко. Фото с его личной страницы в Facebook
СБУ засекретила информацию о том, снята ли госохрана с Бабченко 06:00
После обвала гривна снова подскочила: курс валют от НБУ на 21 ноября 05:55
Монетизация льгот — получить сэкономленные деньги можно с июня 2020 05:50
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
больше новостей
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП 15:27
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok