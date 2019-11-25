Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится

После того, как Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для исчисления пенсии, главным изменением этой недели в социальной сфере будет повышение минимальной пенсии на 74 гривны до 1638 гривен. Такие цифры заложены в бюджете на 2019 год, сообщают Українські Новини.

Согласно бюджету, прожиточный минимум в 2019 повышается дважды - в июле и следующее повышение ожидается 1 декабря. Минимальная пенсия растет вместе с прожиточным минимумом.

К слову, для трудоспособных лиц с 1 июля прожиточный минимум составит 2 007 гривен, с 1 декабря - 2 102 гривны, для лиц, утративших трудоспособность, с 1 июля - 1 564 гривны, с 1 декабря - 1 638 гривен, для детей в возрасте до 6 лет с 1 июля - 1 699 гривен, с 1 декабря - 1 779 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет с 1 июля - 2 118 гривен, с 1 декабря - 2 218 гривен.

Как стаж работы влияет на повышение пенсии

Размер пенсии по возрасту в соответствии с Законом №1058 определяется согласно ст. 27 Закона №1058, которым определена формула исчисления размера пенсии, где заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со ст. 40 Закона №1058, умножается на коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со ст. 25 Закона №1058. Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин - 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 страховой стаж для мужчин 25, для женщин - 20 лет), сообщает "Урядовый курьер".

С 01 июля 2019, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) при наличии страхового стажа у мужчин 35, а у женщин - 30 лет, не достигает 2000 гривен, таким пенсионерам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Пенсионерам, которые после назначения пенсии работали, производится перерасчет пенсии согласно ч. 4 ст. 42 Закона №1058. Перерасчет пенсии проводится в случае приобретения права на установление надбавки, повышения или пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Для обеспечения индексации пенсии ежегодно проводят перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывают для исчисления пенсии (ч. 2 ст. 42 Закона №1058).

Отметим, что с 1 декабря 2019 повысится на 40 грн и минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет – до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет – до 1109 грн.

Как сообщали Українські Новини, ранее суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум.

Тем временем в 2020 пенсии повысятся дважды, а пока что Пенсионный фонд занялся проверкой пенсионных дел, а также оформлением электронных трудовых.