В Украине занялись проверкой пенсионных дел

В то время как финансируются пенсии за ноябрь, Пенсионный фонд Украины обновляет паспортные данные в электронных пенсионных делах, чтобы они совпадали с информацией Государственной миграционной службы. Об этом сообщает ПФУ в Facebook.

"Для обеспечения достоверности информации о лице в электронных пенсионных делах Пенсионный фонд осуществляет проверку актуальности данных о паспортных документах, которые имеются в указанных делах, на основании информации Государственной миграционной службы", – говорится в сообщении фонда.

На опубликованной фондом инфографике указано, что по состоянию на 14 ноября 2019 года специалисты нашли почти 150,3 тыс. неправильных записей.

Также почти в 124,2 тыс. записях внесены данные о новом паспортном документе, еще в 4,3 тыс. – исправлены реквизиты паспортного документа.



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