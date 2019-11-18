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18 ноября 2019, понедельник, 06:00 2081 Инфографика
Общество 2019-11-18T06:00:02+02:00
Українські Новини
В Украине занялись проверкой пенсионных дел

В Украине занялись проверкой пенсионных дел

Пенсии, Пенсионный фонд, Проверки, Пенсионные дела, Проверка документов
Фото: censor.net
Фото: censor.net

В то время как финансируются пенсии за ноябрь, Пенсионный фонд Украины обновляет паспортные данные в электронных пенсионных делах, чтобы они совпадали с информацией Государственной миграционной службы. Об этом сообщает ПФУ в Facebook.

"Для обеспечения достоверности информации о лице в электронных пенсионных делах Пенсионный фонд осуществляет проверку актуальности данных о паспортных документах, которые имеются в указанных делах, на основании информации Государственной миграционной службы", – говорится в сообщении фонда.

На опубликованной фондом инфографике указано, что по состоянию на 14 ноября 2019 года специалисты нашли почти 150,3 тыс. неправильных записей.

Также почти в 124,2 тыс. записях внесены данные о новом паспортном документе, еще в 4,3 тыс. – исправлены реквизиты паспортного документа.


Ранее Українські Новини рассказали, что готовит Пенсионный фонд в Новом году

Также Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых

Кроме того, стало известно, кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре.

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