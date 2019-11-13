Вятрович может зайти в Раду, а ближайший помощник Гонтаревой в тюрьму

Рада завтра должна принять историческое решение – разрешить украинцам покупать и продавать землю сельхозназначения. Сейчас земельные паи есть только у селян, которые получили ее еще в 90-тые. Их можно передать по наследству или продать через сильно мутные схемы с долгами практически даром. Некоторые депутаты предлагают горожанам оставшуюся в госсобственности пашню.

Сильно против открытого рынка земли – агрокомпании. Сейчас они арендуют землю у практически бесправных селян за копейки. После открытия рынка им придется поднять ренту минимум втрое и искать финресурсы для скупки земель. Именно они сгоняют подконтрольных политиков и безправных селян на митинги под Раду.

Агросектор последние 5 лет является локомотивом экономики и дает значительную часть притока валюты.

Сторонники рынка называют протесты: крепостные протестуют против отмены крепостного права.

Ночью НАБУ задержало высокопоставленного банкира Александра Писарука. Его обвиняют в том, что во время работы в НБУ под руководством Гонтаревой он украл кредит в 1,2 млрд гривен, который Нацбанк выделил VABбанку агробарона Олега Бахматюка. Последний срочно выехал за границу и оттуда выдал большое заявление на имя Зеленского, что готов вернуть 8 млрд убытков, которое принесло банкротство банка, и просит президента вмешаться. С Писаруком задержали еще 7 человек, среди которых как бывшие, так и нынешние сотрудники НБУ.

В самом Нацбанке переполох из-за ночного задержания, глава НБУ срочно вернулся из-за границы.

В итоге суд просит 30 млн гривен, чтобы отпустить Писарука под залог.

Президенту срочно нужны посадки, которые он обещал еще весной. Видимо именно с этим связан скандал в Нацбанке.

Одиозный историк Вятрович, который прославился глорификацией Бандеры и Шухевича может стать депутатом Рады. Он шел по списку Порошенко и ему не хватило два места. Сегодня Рада лишила полномочий Ирину Луценко, чтобы сделать Вятровича ближе к мандату. Против проголосовал только депутат Слуги народа Бужанский, который заподозрил Порошенко в двойной игре. Теперь Вятровича от заветного мандата отделяет лишь Наталья Бойко. Ее недавно назначил своим советником премьер-министр Гончарук. Как только она поменяет мандат на работу в правительстве, Вятрович станет депутатом. Пикантность этой истории добавляет то, что Гончарук входит в команду Зеленского, которая нещадно критиковала Порошенко на выборах, а теперь он берет в советники депутата из фракции своего самого ярого оппонента. Разве за это проголосовали 73% избирателей?

Несмотря на скандалы и склоки Рада иногда делает полезные вещи. Например, сегодня отменила коррупционные схемы Антона Яценко. Напомним, что при каждом оформлении сделки с купли-продажи недвижимости нотариусы должны регистрировать оценку этой недвижимости на мутных площадках, которые дерут с них по 4000 тысячи за сделку. Скоро этот коррупционный налог на право распоряжаться своим имуществом должны отменить.

Один из самых заметных депутатов Слуги народа телеведущий Александр Дубинский сам стал предметом расследования его бывших коллег. Посмотрите видео о богатствах его и его семьи – 24 квартиры и 17 автомобилей. Правда, все куплено до депутатства. Он объясняет, что начал зарабатывать, торгуя телефонами на радиорынке в Киеве. А расследование против себя связывает со своей критикой неэффективной работы системы госпродаж Прозорро – мол "мстят Сорросята".



Посмотрите, во Вьетнаме любители природы сняли на камеру мини-оленя, который раньше считался вымершим.



В Киеве +19, почти как в августе.



Kiss peace love

Денис Иванеско

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