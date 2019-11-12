НАБУ просит суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) просит Антикоррупционный суд взять под стражу председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука и установить залог в 30 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.



"Ходатайство уже готово. Арест и залог", - сказал он.



По его словам, ходатайство вскоре будет подано в суд. Вместе с тем, в качестве альтернативной меры пресечения НАБУ просит залог 30 млн гривен.



Как сообщали Українськi Новини, НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

НАБУ также задержало и отпустило предправления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука.



В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.



Позже стало известо, что Писаруку вручили подозрение и отпустили домой.



Тем временем все руководство НБУ - на рабочих местах, а Смолий прервал заграничную командировку и возвращается в Украину.





