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12 ноября 2019, вторник, 13:03 30
Силовые структуры 2019-11-12T13:11:04+02:00
Українські Новини
НАБУ просит суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен

НАБУ просит суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен

Арест, Залог, НАБУ, Александр Писарук
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) просит Антикоррупционный суд взять под стражу председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука и установить залог в 30 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ходатайство уже готово. Арест и залог", - сказал он.

По его словам, ходатайство вскоре будет подано в суд. Вместе с тем, в качестве альтернативной меры пресечения НАБУ просит залог 30 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.
НАБУ также задержало и отпустило предправления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.

Позже стало известо, что Писаруку вручили подозрение и отпустили домой

Тем временем все руководство НБУ - на рабочих местах, а Смолий прервал заграничную командировку и возвращается в Украину. 


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