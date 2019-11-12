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12 ноября 2019, вторник, 14:54 54
Верховная Рада и партии 2019-11-12T14:55:10+02:00
Українські Новини
Рада почти единогласно начала ломать "схемы Яценко"

Рада почти единогласно начала ломать "схемы Яценко"

Разумков Дмитрий, Рада 9 созыва, Даниил Гетманцев, Площадки Яценко
Верховная Рада @verkhovna_rada
Верховная Рада @verkhovna_rada

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2047-д, предлагающий ликвидировать деятельность так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Ставлю на голосование предложение о принятии за основу проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости. Регистрационный номер 2047-д. 378 за! Решение принято. Есть предложения принять в целом. Готовые принимать в целом? Нет. Есть замечания от 2 фракций минимум. Нет. Тогда ставлю на голосование предложение о сокращении наполовину сроков подачи предложений и поправок и подготовки законопроекта ко второму чтению. 314 за. Решение принято", - сказал Разумков. 


Доработанный законопроект авторства "слуги народа" Даниила Гетьманцева предлагает с 1 января 2020 года ввести новую модель оценки объектов недвижимости. Предполагается, что она позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.

Согласно проекту закона, любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по этому объекту недвижимости.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Офис Президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Причиной такого решения стало обращение  нескольких депутатов, "которым не понравилось голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro"

Ранее журналист Соня Кошкина рассказала, как депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко. 

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