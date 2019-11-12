Между двух огней: Сразу два митинга по вопросам продажи земли проходят возле стен Рады

После массовых протестов против открытия рынка земли 30 откября, под зданием Верхновной Рады сегодня, 12 ноября, вновь собралось около 1000 активистов. 500 протестуют у здания Верховной Рады против запуска рынка земли и около 500 - за запуск рынка земли.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новинин с места событий.

Около 11:30 на площади Конституции были установлены 2 сцены, на одной из которых протестующие скандируют лозунги против запуска рынка земли, а на другой - за.

Участники разделены правоохранителями.

Противники снятия моратория держат влаги партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национального корпуса" и "Всеукраинский аграрный совет", на митинге в поддержку запуска рынка отсутствуют отличительные знаков партий или организаций.

Движение на ул. Грушевского не перекрыто, однако вдоль проезжей части стоят тракторы с плакатами против рынка земли и автомобили полиции.

Правонарушений не замечено.

Как сообщали Українські Новини, Рада перенесла рассмотрение законопроекта №2178 о запуске рынка земли в 1-м чтении с 12 ноября на 13 ноября.

Также партии Батькивщина, ОПЗЖ, "ЕС" и "За будущее" выступили против продажи земли.