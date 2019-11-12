После массовых протестов против открытия рынка земли 30 откября, под зданием Верхновной Рады сегодня, 12 ноября, вновь собралось около 1000 активистов. 500 протестуют у здания Верховной Рады против запуска рынка земли и около 500 - за запуск рынка земли. Об этом сообщает корреспондент Українських Новинин с места событий. Около 11:30 на площади Конституции были установлены 2 сцены, на одной из которых протестующие скандируют лозунги против запуска рынка земли, а на другой - за. Участники разделены правоохранителями. Противники снятия моратория держат влаги партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национального корпуса" и "Всеукраинский аграрный совет", на митинге в поддержку запуска рынка отсутствуют отличительные знаков партий или организаций. Движение на ул. Грушевского не перекрыто, однако вдоль проезжей части стоят тракторы с плакатами против рынка земли и автомобили полиции. Правонарушений не замечено. Как сообщали Українські Новини, Рада перенесла рассмотрение законопроекта №2178 о запуске рынка земли в 1-м чтении с 12 ноября на 13 ноября. Также партии Батькивщина, ОПЗЖ, "ЕС" и "За будущее" выступили против продажи земли.