Все руководство НБУ - на рабочих местах, а Смолий прервал заграничную командировку и возвращается в Украину

Все руководство Национального банка находится на рабочих местах, а глава регулятора Яков Смолий прервал заграничную командировку и возвращается в Украину.

Об этом сообщили в НБУ, передают Українські Новини.



"Вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было. Глава НБУ прервал заграничную командировку и срочно возвращается в Украину, чтобы быть вместе со своей командой", - говорится в нем.



Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

Отмечалось, что бывшие и действующие должностные лица Национального банка, VAB Банка и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB Банка, подозреваются в хищении кредитных средств, которые в 2014 году НБУ предоставил VAB Банку.



Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.



Позже стало известо, что Писаруку вручили подозрение и отпустили домой.