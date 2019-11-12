Бахматюк обвинил Сытника и Рябошапку в давлении на бизнес из-за их амбиций

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании силовиками. Бахматюк заявляет, что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 тыс человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

Вчера состоялись обыски и задержания работников ликвидированного VAB банка Олега Бахматюка, владельца одного из крупнейших украинских агрохолдингов, группы компаний "Укрлендфарминг" силовиками НАБУ. Задержание проводились детективами НАБУ по делу о рефинансирования банка в 2014 году. Дело, по которому были задержаны работники банка, было закрыто летом 2019 года, но было заново открыто генпрокурором Рябошапкой и передано НАБУ. Олег Бахматюк обратился с открытым заявлением к президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвиняет генпрокурора Руслана Рябошапку и руководителя НАБУ Артема Сытника в терроре бизнеса из-за их собственных амбиций, и просит вмешаться.

"Нарушается закон, и мы не имеем никакой возможности защищаться. Ведь нас уже назначили виновными. И в нашем обществе человек, которого назвали "олигархом", априори становится виновным и должен быть наказан только потому, что господином Рябошапкой или господином Сытником причислен к этой категории, - заявляет Олег Бахматюк. - Мы считаем, что это неправильная, несправедливая и неразумная позиция. Есть целый ряд нарушений законодательства Украины и международных стандартов относительно повторного возбуждения уголовного дела. Дело по этим эпизодам закрывалось 5 раз! Такого нет ни в одной стране мира, и это подается как "восстановление справедливости". И этим открывается ящик Пандоры вместо конструктивного предложения возврата средств и сохранения рабочих мест. И негативные последствия этого лягут на Вас, на правительство, ведь сохранение экономических единиц - это первоочередная задача, которую декларирует и Правительство, и Вы. Мы просим Вас вмешаться в этот процесс. Просим остановить назначение виновных без всякого права на защиту".

Бахматюк заявляет, что неоднократно обращался к чиновникам с предложением реструктуризировать задолженность банка и немедленно начать выплаты в бюджет по четкому графику - речь идет о сумме в 8 млрд грн. Из-за неразрешения этой ситуации под угрозой существования оказалась его компания "Укрлендфарминг", которая трудоустраивает 27 тыс человек производит 1% ВВП, платит 3 миллиарда гривен налогов и выплачивает больше 3,5 млрд гривен зарплаты. В этой ситуации Бахматюк видит желание силовиков найти очередную жертву, чтобы понравиться, от чего страдает не только его бизнес, а и бюджет страны. "В очередной раз возобновили уголовное дело, которое касается производства относительно VAB банка. Дело, которое уже было исследовано всеми силовыми структурами нашего государства - Национальной полицией, Службой безопасности Украины, прокуратурой. Было проведено массу экспертиз, массу следственных действий, обысков. Фактически компанию терроризировали в течение 5 лет, а мы все искали какого-то конструктива, стучали в двери, хотели быть услышанными. Мы предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства. Мы хотим честной и откровенной беседы о ситуации, сложившейся с банками. Мы хотим открытости и конструктивных переговоров, что и Вами декларировалось. Но мы видим, что и НАБУ, и органы Генеральной прокуратуры работают в рамках конъюнктуры, в которой закон не имеет никакого значения. А важны попытки понравиться, найти очередную жертву. Нарушается закон, и мы не имеем никакой возможности защищаться. Ведь нас уже назначили виновными. И в нашем обществе человек, которого назвали "олигархом", априори становится виновным и должен быть наказан только потому, что господином Рябошапкой или господином Сытником причислен к этой категории. Мы считаем, что это неправильная, несправедливая и неразумная позиция. Есть целый ряд нарушений законодательства Украины и международных стандартов относительно повторного возбуждения уголовного дела. Дело по этим эпизодам закрывалась 5 раз! Такого нет ни в одной стране мира, и это подается как "восстановление справедливости".

VAB банк - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложения были отклонены. Обращение бизнесмена к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию было размещено сегодня утром на официальном сайте компании.