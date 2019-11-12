Вся госсельхоз земля должна быть разделена между теми, кто раньше не получил земельные паи, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин считает, что вся государственная сельскохозяйственная земля должна быть разделена между теми, кто раньше не получил земельные паи. Народный депутат уточнил, что абсолютное большинство граждан Украины не поддерживают введение рынка земли в нынешних условиях.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

По словам парламентария, сейчас украинская сельскохозяйственная земля является сильно недооцененной.

"В экономических условиях, в которых сегодня находится Украина, открытие рынка земли, по сути, ограбит нынешних владельцев паев. Такая земля, которая есть в Украине, должна быть дооценена и стоить на европейском уровне", – подчеркнул Левочкин.

Нардеп добавил, что фракция ОПЗЖ категорически не поддерживает законопроект о рынке земли и не будет за него голосовать. "Вся наша фракция вышла сегодня к трибуне и заявила о своей позиции", – сказал парламентарий.

Он добавил, для открытия рынка земли необходимо подготовиться.

"Мы считаем, что должна быть восстановлена справедливость – вся государственная сельскохозяйственная земля должна быть разделена между теми людьми, которые не получили земельные паи во время первичной распаевки", – подчеркнул Левочкин.

После того, как будет распаевана государственная земля, необходимо провести всеукраинский референдум по вопросу земли. И только референдум даст ответ на вопрос – согласен ли украинский народ на то, чтобы был отменён мораторий на продажу земли сельхозназначения.

"Украинский народ должен принять на референдуме решение: будет или не буде продаваться украинская сельскохозяйственная земля. Только после этого любая власть: и Президент, и парламент, и Кабмин могут принимать решения о запуске рынка земли. До выполнения этих условий, мы будем категорически против этого законопроекта", – резюмировал оппозиционный политик.