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12 ноября 2019, вторник, 13:27 417 Карта
Общество 2019-11-12T13:27:58+02:00
Українські Новини
Третье "бабье лето" в разгаре: в среду в Украине будет от +1 ночью до +19 днем

Третье "бабье лето" в разгаре: в среду в Украине будет от +1 ночью до +19 днем

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В то время, как синоптики дали прогноз до конца ноября со снегопадами и морозами до -11, 13 ноября в Украине еще сохранится аномально теплая погода. В Киеве в среду будет переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Закарпатье небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +10…+17 градусов; в Закарпатье ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +8…+15 градусов; в Сумской области ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+16 градусов; в Полтавской области ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в Одесской и Николаевской областях +6…+12 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +4…+9 градусов; днем +11…+17 градусов, в Одесской области +14…+19 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Украину накроет густой туман с сильными дождями. Тем временем ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле. Тем временем, синоптики дали прогноз до конца недели. 

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