Во Въетнаме впервые за 29 лет зафиксировали вид вымершего оленя

На юге Вьетнама впервые за 29 лет камеры наблюдения зафиксировали оленя, вид которого считали вымершим. Об этом пишет National Geographic.

Въетнамские олени, которые носят название Tragulus versicolor (серебряный шевротейн), до последних дней считались вымершими. Они отличаются своим внешним видом, в частности, размерами. Обычно они не больше кошки или кролика. Кроме того, у них наблюдается длинные клыки, которые выпирают изо рта, и сероватую шерсть на спине.

Согласно данным ученых, последнего представителя этого вида убил охотник в 1990 году и передал образец ученым.

Маленький олень из потерянного для внешнего мира поколения, был сфотографирован на в лесу на юге Вьетнама. Исследователи, стоящие за открытием, описанным в статье, опубликованной 11 ноября в журнале Nature Ecology & Evolution, говорят, что они надеются, что это приведет к лучшей защите вида, которому в первую очередь угрожает использование проволочных ловушек. По словам исследователей, метод, который исследователи использовали для обнаружения существа, также может помочь найти другие "потерянные" виды.

"Это действительно редкий вид, и мы долго жили надеждой найти доказательства, что они все еще здесь", - рассказал Эндрю Тилкер, биолог, специализирующийся на дикой природе в Юго-Восточной Азии в Глобальной группе по охране дикой природы, и аспирант в Институте Лейбница (Германия).

Как сообщали Українські Новини, ранее в США из-за хитрости оленя погиб охотник. Также в Австралии обнаружили редкий вид рыбы, весом в несколько сотен килограмм, которую выбросило на берег.