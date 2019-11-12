Дубинский назвал "местью Соросят" расследование Бигуса про его 24 квартиры и 17 авто

Журналисты программы "Бигус инфо" провели расследование об имуществе депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского (фракция "Слуга народа") и обнаружили, что он является владельцем значительного количества недвижимости и элитных автомобилей. А именно народному депутату принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей. Притом пока данное имущество им не задекларировано.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Сам Дубинский заявил, что и не должен свое имущество декларировать сейчас, поскольку срок подачи декларации за текущий год - апрель 2020 года. Он пообещал внести все имущество в декларацию о доходах в надлежащий срок.

В автопарке нардепа кроме прочих автомобилей Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска, стоимостью 50 тыс. долларов (данный автомобиль ему якобы дает покататься мама). Еще 7 автомобилей парламентария - марки Mercedes-Benz. Также у него есть Porsche Carrera и Honda. Многие автомобили старые - их Дубинский реставрирует за немалые средства.

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Мама политика владеет 4 легковыми автомобилями, в том числе Maserati Coupe Cambiocorsa. На вопрос о последнем Дубинский заявил, что его "мама любит скорость".

Что касается недвижимости, то у нардепа есть квартиры и дома в разных районах столицы. Из них - 2 квартиры на столичном Подоле, по квартире на Печерске и на Теремках, дом в Соломенском районе, а также 6 земельных участков в Киевской области. Еще 7 квартир принадлежит супруге Александра Дубинского. Матери Александра Дубинского принадлежит порядка двух десятков объектов недвижимости в столице.

Дубинский, комментируяю информацию о своем имуществе, заявил, что все оно (имущество) абсолютно легально. "До выборов мое состояние никого не интересовало, хотя я его не скрывал - все в открытых реестрах. И вот появился сюжет в тональности пролетарской ненависти, очевидно, заказной, который даже и расследованием не назовешь: набор данных, которые публикуются с 2015 года каждый раз, когда я кому-то наступаю на хвост", - сказал нардеп.

Он считает, что сюжет программы Bihus.info - ответная реакция группы депутатов и политиков на атаку Дубинского на проект ProZorrro. "Они боятся за свои деньги, 800 млн гривен прибыли по году, которые воруются из бюджета. Ключевой генератор белой прибыли для активистов. Соросята его защищают", - уверен нардеп.

По сути недвижимости, записанной на мать, Дубинский сказал, что квартиры это ценный актив. "На кого хотим, на того и оформляем. У нас есть разные активы семьи. В 2013-2014 году расходились родители и произошло переоформление части имущества внутри семьи. Как мы все это оформляли - наше дело. Почему так много квартир? Потому что недвижимость - самое выгодное размещения средств на низком рынке", - уточнил Дубинский.

На вопрос об источниках доходов, Дубинский ответил, что первый капитал заработал в конце 90-х- начале 2000-х годов, торгуя мобильными телефонами на киевском "Радиорынке". "Я с 18 лет работал на "Радиорынке", и как бы кого-то это не раздражало, но первые большие деньги заработал не на телевидении. Я торговал электроникой. В то время коммерция приносила 100 долларов в день - колоссальные деньги в тот период. Бюджет не пилил, на потоках не сидел, в офшоры не выводил, гранты не п@здил, и жаба меня не давит", - подчеркнул парламентарий.

"До выборов мое состояние никого не интересовало, хотя я его не скрывал - все в открытых реестрах. И вот появился сюжет в тональности пролетарской ненависти, очевидно, заказной, который даже и расследованием не назовёшь: набор данных, которые публикуются с 2015 года каждый раз, когда я кому-то наступаю на хвост", - заявил нам Александр Дубинский.

Он считает, что сюжет программы Bihus.info - ответная реакция группы депутатов и политиков на атаку Дубинского на проект ПроЗорро.

"Они боятся за свои деньги, 800 млн гривен прибыли по году, которые воруются из бюджета. Ключевой генератор белой прибыли для активистов. Соросята его защищают", - уверен нардеп.

По сути недвижимости, записанной на мать, Дубинский сказал, что квартиры это ценный актив.

"На кого хотим, на того и оформляем. У нас есть разные активы семьи. В 2013-2014 году расходились родители и произошло переоформление части имущества внутри семьи. Как мы все это оформляли - наше дело. Почему так много квартир? Потому что недвижимость - самое выгодное размещения средств на низком рынке", - сказал Дубинский.

Напомним, в ряды партии "Слуга народа" Дубинского приняли на съезде политсилы 10 ноября вместе с Максимом Бужанским и Антоном Поляковым.

Ранее СМИ описали, как Дубинский прошел тест на полиграфе.