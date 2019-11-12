Рада досрочно прекратила полномочия Луценко: Бужанский был против

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко.

За соответствующее решение проголосовали 275 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Луценко была избрана в Раду 9-го созыва по списку партии "Европейская солидарность".

Была заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде 8-го созыва, а с апреля 2017 года до мая 2019 - представителем Президента Петра Порошенко в парламенте.

При этом депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский пытался призвать парламентариев не голосовать за прекращение полномочий депутата Луценко.

По его словам, вместо Луценко в Раду по списку партии "Европейская солидарность" должна была пройти бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, которую премьер-министр Алексей Гончарук намерен назначить своим советником.

Бужанский отметил, что таким образом, в парламент от "Евросолидарности" проходит экс-председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Нет Вятровичу в Раде", - сказал с трибуны парламента Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, депутат Рады Луценко ("Евросолидарность") решила досрочно сложить полномочия депутата из-за проблем с сердцем.

Темв ременем Ирина Луценко задекларировала 2 млн гривен доходов и наличными 245 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 40 тыс. гривен за 2018 год, в то время как ее муж Юрий Луценко за год заработал 1,8 миллиона гривен.