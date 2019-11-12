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12 ноября 2019, вторник, 16:56 91
Верховная Рада и партии 2019-11-12T17:01:41+02:00
Українські Новини
Рада досрочно прекратила полномочия Луценко: Бужанский был против

Рада досрочно прекратила полномочия Луценко: Бужанский был против

Верховная Рада, Ирина Луценко, Владимир Вятрович, Максим Бужанский
Ирина Луценко. Фото: ВР
Ирина Луценко. Фото: ВР

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко.

За соответствующее решение проголосовали 275 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Луценко была избрана в Раду 9-го созыва по списку партии "Европейская солидарность".

Была заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Раде 8-го созыва, а с апреля 2017 года до мая 2019 - представителем Президента Петра Порошенко в парламенте.

При этом депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский пытался призвать парламентариев не голосовать за прекращение полномочий депутата Луценко.

По его словам, вместо Луценко в Раду по списку партии "Европейская солидарность" должна была пройти бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, которую премьер-министр Алексей Гончарук намерен назначить своим советником.

Бужанский отметил, что таким образом, в парламент от "Евросолидарности" проходит экс-председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Нет Вятровичу в Раде", - сказал с трибуны парламента Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, депутат Рады Луценко ("Евросолидарность") решила досрочно сложить полномочия депутата из-за проблем с сердцем.

Темв ременем  Ирина Луценко задекларировала 2 млн гривен доходов и наличными 245 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 40 тыс. гривен за 2018 год, в то время как ее муж Юрий Луценко за год заработал 1,8 миллиона гривен.

Больше новостей о: Верховная Рада Ирина Луценко Владимир Вятрович Максим Бужанский

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