НАБУ задержало 7 человек, которые разворовали кредит НБУ "ВиЭйБи банка" в 2014 году

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали 7 человек по подозрению в завладении 12 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Об этом говорится в сообщении НАБУ в соцсети Facebook.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 12 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". Речь идет о бывших и действующих чиновников национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи банка"", - говорится в нем.

Также отмечается, что предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия. Детали - позже", - добавили в НАБУ.

Напомним, 20 ноября 2015 года банк был признан неплатежеспособным, и в него была введена временная администрация.

Национальный банк инициировал уголовное производство против бизнесмена и владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка.

Также НБУ сообщил о решении Печерского райсуда Киева обязать Государственную исполнительную службу наложить арест на движимое и недвижимое имущество Бахматюка, а также на его текущие счета в банке "Финансовая инициатива" и "ВиЭйБи Банк" на общую сумму 1,2 млрд гривен.

Затем стало известно, что Исполнительная служба отменила предыдущее свое решение об аресте имущества главы совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка.