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11 ноября 2019, понедельник, 10:57 117
Финансы 2019-11-11T11:10:13+02:00
Українські Новини
Российский рубль подешевел в обменниках Киева

Российский рубль подешевел в обменниках Киева

НБУ, Курс валют, курс рубля, Киевские обменники
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В то время как доллар и евро просели в обменниках, в понедельник, 11 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 8 ноября, понизился на 2 копейки и составляет 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля снизился на 1 копейку и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 11 ноября в обменниках Киева:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,43

3,93

Максимальный

3,78

5,00

Минимальный

2,30

3,79

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 ноября, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD. Ранее межбанк закрылся укреплением гривны. Также американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года. Кроме того, НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.

Тем временем международные резервы сокращаются второй месяц подряд, а население наращивает денежные переводы внутри страны. Также украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году. Ранее НБУ в октябре пополнил резервы на межбанке на $200 млн.

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