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11 листопада 2019, понеділок, 10:57 7
Фінанси 2019-11-11T11:30:02+02:00
Українські Новини
Російський рубль подешевшав в обмінниках Києва

Російський рубль подешевшав в обмінниках Києва

НБУ, Курс валют, курс рубля, Київські обмінники
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У той час як долар і євро просіли в обмінниках у понеділок, 11 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 8 листопада, знизився на 2 копійки і становить 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля знизився на 1 копійку і становить 3,93 гривень за 10 рублів.

Курс рубля 11 листопада в обмінниках Києва:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,43

3,93

Максимальний

3,78

5,00

Мінімальний

2,30

3,79

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11 листопада, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD. Раніше міжбанк закрився зміцненням гривні. Також американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року. Крім того, НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку в 2,4 рази.

Тим часом міжнародні резерви скорочуються другий місяць поспіль, а населення нарощує грошові перекази всередині країни. Також українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році. Раніше НБУ в жовтні поповнив резерви на міжбанку на $200 млн.

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