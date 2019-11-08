Рубль "замер" в обменниках Киева перед выходными

В пятницу, 8 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 7 ноября, не изменился и составляет 3,45 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Курс продажи рубля снизился на 1 копейку и составляет 3,94 гривен за 10 рублей. Курс российского рубля в обменниках Киева 8 ноября: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,45 3,94 Максимальный 3,78 5,00 Минимальный 2,30 3,79 Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 2,18 коп. до 24,6648 UAH\/USD, курс покупки повысился на 0,01 коп. до 24,3618 UAH\/USD. Тем временем аналитики ГК Forex Club считают, что в ноябре гривна сможет сохранить позиции вблизи отметки 25 грн\/долл. – на фоне высоких ожиданий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и поступления иностранных инвестиций в Украину. Также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3% и ожидает роста на 3,5% в 2020 году.