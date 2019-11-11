Гривна укрепилась в начале недели: официальный курс валют по НБУ

В то время как межбанк закрылся укреплением гривны,

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8-10 ноября, на 14,18 коп. до 24,5158 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3137,8841 100 долларов США 2450,1887 100 швейцарских франков 2459,7746 1000 иен 223,9511 10 российских рублей 3,8447 100 евро 2703,5382

Как сообщали Українські Новини, финансист спрогнозировал курс гривны. Также рубль "замер" в обменниках Киева перед выходными. Кроме того, вторую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется.

Ранее эксперт объяснил резкий обвал евро в киевских обменниках, а эксперты дали прогноз курса доллара на весь ноябрь.

Тем временем международные резервы сокращаются второй месяц подряд, а население наращивает денежные переводы внутри страны.