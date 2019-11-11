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11 ноября 2019, понедельник, 05:55 1226
Финансы 2019-11-11T05:55:01+02:00
Українські Новини
Гривна укрепилась в начале недели: официальный курс валют по НБУ

Гривна укрепилась в начале недели: официальный курс валют по НБУ

Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, курс рубля, курс доллара, Курс евро, курс швейцарских франков, курс иен, курс фунтов стерлингов
Гривны.
Гривны.

В то время как межбанк закрылся укреплением гривны, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 ноября, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8-10 ноября, на 14,18 коп. до 24,5158 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3137,8841
100 долларов США 2450,1887
100 швейцарских франков 2459,7746
1000 иен 223,9511
10 российских рублей 3,8447
100 евро 2703,5382

Как сообщали Українські Новини, финансист спрогнозировал курс гривны. Также рубль "замер" в обменниках Киева перед выходными. Кроме того, вторую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется.

Ранее эксперт объяснил резкий обвал евро в киевских обменниках, а эксперты дали прогноз курса доллара на весь ноябрь.

Тем временем международные резервы сокращаются второй месяц подряд, а население наращивает денежные переводы внутри страны.

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