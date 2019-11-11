подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
ONLINE
11.11.19 11:00 Пресс-конференция: "Дело судей Окружного админсуда Киева: о чем не говорит Генпрокуратура и что требует закон?"

11 ноября 2019, понедельник, 10:40 205
Финансы 2019-11-11T10:41:55+02:00
Українські Новини
Доллар и евро просели в обменниках: курс валют 11 ноября

Доллар и евро просели в обменниках: курс валют 11 ноября

Курс валют, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, Киевские обменники
Доллар.
Доллар.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 ноября на 0,42 коп. до 24,6606 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,13 коп. до 24,3731 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,90 коп. до 26,8322 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,01 коп. до 27,2553 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,3731 24,6606 26,8322 27,2553 3,43 3,93
Максимальный 24,4800 24,8500 27,0000 27,5500 3,78 5,00
Минимальный 24,2000 24,5500 26,6000 27,0500 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, вторую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 ноября, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD. Ранее межбанк закрылся укреплением гривны.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро Курс доллара к гривне Киевские обменники

Архив
Новости
Утренний осенний ливень превратил улицы Киева в реки, движение затруднилось 11:29
В Киеве частично перекрыли движение на Северном мосту в сторону Троещины 11:04
"Нефтегаз" купил облака за 1 миллион долларов 10:59
Медиапрофсоюз призвал готовить всеукраинскую забастовку журналистов из-за желания власти ввести стандарты новостей 10:59
Российский рубль подешевел в обменниках Киева 10:57
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
Четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС 19:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Квартира Януковича. Фото: 24 канал
Квартиру Януковича в Киеве сдают в аренду: сколько стоит пожить в апартаментах экс-президента 12:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok