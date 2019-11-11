Доллар и евро просели в обменниках: курс валют 11 ноября

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 ноября на 0,42 коп. до 24,6606 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,13 коп. до 24,3731 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,90 коп. до 26,8322 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,01 коп. до 27,2553 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,3731 24,6606 26,8322 27,2553 3,43 3,93 Максимальный 24,4800 24,8500 27,0000 27,5500 3,78 5,00 Минимальный 24,2000 24,5500 26,6000 27,0500 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, вторую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 ноября, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD. Ранее межбанк закрылся укреплением гривны.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.