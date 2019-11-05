НБУ в октябре пополнил резервы на межбанке на $200 млн

В октябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 200 млн долларов.

Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини.

По итогам октября регулятор купил на валютном рынке почти на 200 млн долларов больше, чем продал, а с начала года – на 4,1 млрд долларов.

В целом, как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке была благоприятной, а краткосрочный всплеск волатильности на валютном рынке был обусловлен определенным ростом спроса со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также преобладанием спроса над предложением на наличном рынке.

В июле-сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 2,5 млрд долларов.

В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Российский рубль в киевских обменниках взлетел в начале недели.