Население наращивает денежные переводы внутри страны

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в январе-сентябре вырос на 35% до 140 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

За девять месяцев 2019 через системы перевода средств в пределах Украины переведено почти 140 млрд гривен или 5,3 долларов в эквиваленте.

Это более чем на треть (35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.

Преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) традиционно приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями.

Наибольший объем переводов в пределах Украины (более 67%) осуществили две системы перевода средств - FORPOST (ООО "ПОСТ ФИНАНС") и Почтовый перевод (АО "Укрпочта").

С начала 2019 через системы перевода средств в Украину поступило более 1,7 млрд долларов в эквиваленте (данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения), что на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года.

Такое незначительное колебание связано с сезонными факторами.

В целом, в течение 9 месяцев 2019 в Украине трансграничные переводы фактически осуществляли 9 систем перевода средств, из них 2 - созданные резидентами и 7 - созданы нерезидентами (4 системы с США, по 1 системе - из Грузии, Канады, Азербайджана).

Больше всего средств перечислено из США и Израиля.

Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств - резиденты США.

Как сообщали Українські Новини, в октябре население снова начало скупать валюту и купило ее на 91,5 млн долларов больше, чем продало.

В Украине массово подделывают банкноты в 500 гривен.