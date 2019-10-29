Гривна к доллару обвалится: JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года

Об этом говорится в материалах JP Morgan, передают Українські Новини.

При этом, согласно данным финучреждения, в первом квартале 2020 года гривна может девальвировать до 25,5 UAH/USD, во втором квартале – до 26,3 UAH/USD и в третьем – до 27 UAH/USD. При этом прогноз роста ВВП Украины ухудшен с 4,4% до 4,3% в текущем году и сохранен на уровне 3,8% в 2020 году.

Отмечается, что Приватбанк останется большой угрозой для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

В августе JP Morgan прогнозировал девальвацию гривны до 28 UAH/USD в 4-м квартале 2019 года, в сентябре - улучшил прогноз курса гривны с 28 UAH/USD до 25,5 UAH/USD на конец 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, неделя в Украине началась с падения курса евро и доллара. Также Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020. Тем временем эксперты дали прогноз курса валют до конца года.