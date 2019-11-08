Межбанк закрылся укреплением гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 8 коп. в пятницу укрепился на 1 коп. до 24,50 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,45-24,50 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,47-24,50 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,49-24,52 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,61% с 27,72 UAH/USD до 24,50 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 ноября, на 6,19 коп. до 24,6576 UAH/USD. Также эксперт дал прогноз курса валют в обменниках и на межбанке. Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.