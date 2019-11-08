подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
08 ноября 2019, пятница, 20:58 19
Финансы 2019-11-08T20:59:07+02:00
Українські Новини
Межбанк закрылся укреплением гривны

Межбанк закрылся укреплением гривны

Курс гривны, Курс валют, Межбанк, Межбанковский валютный рынок
Гривны.
Гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 8 коп. в пятницу укрепился на 1 коп. до 24,50 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,45-24,50 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,47-24,50 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,49-24,52 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,61% с 27,72 UAH/USD до 24,50 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 ноября, на 6,19 коп. до 24,6576 UAH/USD. Также эксперт дал прогноз курса валют в обменниках и на межбанке. Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений.

 
Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Межбанк Межбанковский валютный рынок

Архив
Новости
Возглавить ГАСК может человек одиозного Алексея Кудрявцева – Александр Строкач 21:26
Борщ существенно подешевел в ноябре: новая стоимость ингредиентов 21:19
Зеленский обсудил с основателем Alibaba Group бизнес-сотрудничество 21:12
Трамп рассказал, что может опубликовать еще один разговор с Зеленским 21:10
Межбанк закрылся укреплением гривны 20:58
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова, - дипломат 10:14
больше новостей
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Больше всего украинцы не любят африканцев и ромов, а меньше всего - россиян, - опрос КМИС 12:26 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok