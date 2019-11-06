подписаться на рассылку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
06 ноября 2019, среда, 18:50 74
Экономика 2019-11-06T18:50:13+02:00
Українські Новини
Международные резервы сокращаются второй месяц подряд

Международные резервы сокращаются второй месяц подряд

НБУ, Импорт, Международные резервы
Доллар
Доллар

В октябре международные резервы сократились на 0,2% до 21,4 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 ноября 2019 международные резервы, по предварительным данным, составили 21 402,9 млн долларов (в эквиваленте).

В октябре они почти не изменились, уменьшившись всего на 0,2%.

Значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями Национального банка.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: операции правительства по управлению государственным долгом.

Всего за прошлый месяц правительство оплатило обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 632,3 млн долларов (в эквиваленте).

Из этой суммы 475,5 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте, 78,0 млн долларов - по еврооблигациям, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства 262,1 млн евро от международных партнеров, в том числе Еврокомиссии.

Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, НБУ улучшил прогноз международных резервов на $1,1 млрд.

Ранее из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%.

Больше новостей о: НБУ Импорт Международные резервы

Архив
Новости
Ярославский - Зеленскому о помощи "Укроборонпрома": Меня не надо собирать, я уже собрался 19:37
Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам госязыка 19:35
В "Укрэнерго" отметили, что не отключали украинские электростанции, а ограничивали их выработку 19:22
MARUV. Фото: maruvofficial/Instagram
Научитесь читать: MARUV возмутилась перекручиванием фактов о ее награде от MTV Russia 19:15
Журналист напомнил нардепу Ткаченко, как тот в бытность менеджером сам общался с "владельцами СМИ" 19:14
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok