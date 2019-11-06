Международные резервы сокращаются второй месяц подряд

В октябре международные резервы сократились на 0,2% до 21,4 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 ноября 2019 международные резервы, по предварительным данным, составили 21 402,9 млн долларов (в эквиваленте).

В октябре они почти не изменились, уменьшившись всего на 0,2%.

Значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями Национального банка.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: операции правительства по управлению государственным долгом.

Всего за прошлый месяц правительство оплатило обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 632,3 млн долларов (в эквиваленте).

Из этой суммы 475,5 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте, 78,0 млн долларов - по еврооблигациям, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства 262,1 млн евро от международных партнеров, в том числе Еврокомиссии.

Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, НБУ улучшил прогноз международных резервов на $1,1 млрд.

Ранее из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%.