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05 ноября 2019, вторник, 21:10 50
Экономика 2019-11-05T21:10:07+02:00
Українські Новини
Украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году

Украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году

НБУ, денежные переводы, трудовые мигранты

С начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило более 1,7 миллиарда долларов в эквиваленте, больше всего средств перечислено из США и Израиля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Экономическая правда.

Отмечается, что эта сумма на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года. Такое незначительное колебание Нацбанк связывает с сезонными факторами.

Трансграничные переводы в Украину фактически осуществляли 9 систем перевода средств, из них 2 – созданы резидентами и 7 – созданы нерезидентами (4 системы из США, по 1 системе-из Грузии, Канады, Азербайджана). Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств – резиденты США.

В пределах Украины перечислено почти 140 млрд грн или 5,3 млрд дол в эквиваленте. Это более чем на треть (свыше 35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.

Преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) традиционно приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями. Наибольший объем переводов в пределах Украины (более 67%) совершили две системы перевода средств – FORPOST (ООО "ПОСТ ФИНАНС") и Почтовый перевод (АО "Укрпочта").

  ячс

Тем временем также сообщалось, что трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму.

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